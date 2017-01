Fundazoekers dromen van een 'rijtjeskasteel'

Wie fantaseert er nou nooit over zijn of haar droomhuis? Een prachtig kasteel met veel kamers bijvoorbeeld. Uit onderzoek van Funda naar de wensen van gebruikers blijkt dat de meeste mensen zoeken naar vrijstaande woningen. Maar de realiteit is dat het ‘gewone’ rijtjeshuis het vaakst wordt verkocht.



,,Mensen zijn in hun zoektocht op Funda groter aan het kijken dan wat haalbaar is’’, zegt Jurriaan van Gent, data-analist. ,,We vonden het interessant om te kijken of een wens met werkelijkheid te verenigen is.’’ Funda vroeg daarom twee architecten op basis van de zoekgegevens – de zogenaamde big data - een huis te ontwerpen.