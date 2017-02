Gambia viert na maanden van onzekerheid eindelijk wisseling president

Brein achter aanslag WTC in 1993 in cel VS overleden

18:05 Omar Abdel-Rahman, de Egyptenaar die in 1993 werd veroordeeld voor de aanslag op het World Trade Center (WTC) in New York in 1993, is in een Amerikaanse cel overleden. Dat heeft zijn zoon Ammar in een gesprek met het Britse persagentschap Reuters bevestigd.