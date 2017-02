Onverschrokken Utrechtse heldin

Verdachte van moord op No Surrender-lid blijft vast

13:30 De man die verdacht wordt van de moord op voormalig No Surrenderlid Hugo van Houten (27) blijft in de gevangenis. Dat heeft de rechtbank in Breda vandaag bepaald. Sooi de C. (42), zelf ook voormalig lid van No Surrender, zou zijn ex-clubgenoot op 17 augustus 2015 met zeker zeven kogels hebben doodgeschoten in het Brabantse Molenschot.