Gevangenen Tennessee ontsnappen na verwijderen toilet van de muur

Waterschade rondom de toiletpot had de muur dusdanig verzwakt, dat ze de pot konden verwijderen en door het ontstane gat een weg naar buiten vonden. Dat meldt de sheriff in Cocke County.



In totaal ontsnapten zes mannen. Vijf van hen werden al snel weer opgepakt, maar een 54-jarige zesde gevangene is nog voortvluchtig. David Wayne Frazier is gevaarlijk, aldus de sheriff. Hij zat vast op verdenking van een beroving en wapenbezit.