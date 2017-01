Gevangenisoproer Krimpen aan den IJssel door ontdooid kippenvlees

In de gevangenis van Krimpen aan den IJssel is vorige week een opstand van gedetineerden neergeslagen. De gevangenen protesteerden tegen de – in hun ogen – slechte levering van winkelproducten.

Op 9 januari verschansten negen gevangenen zich in de recreatieruimte van de gevangenis in Krimpen aan den IJssel. Ze barricadeerden de deuren en weigerden de ruimte te verlaten. Bewaarders konden de situatie niet oplossen en schakelden daarom een Intern Bijstand Team (IBT) in. Dat team moest er aan te pas komen om de opstand neer te slaan.

De actie van de gevangenen was een protest tegen de distributie van winkelproducten. Zo klagen gedetineerden over tekorten aan rookwaar en telefoonkaarten. ,,Die zaken zijn het belangrijkste wat er is in een gevangenis”, zegt een bron tegen deze krant. Directe aanleiding voor de oproer zou onvrede zijn over de levering van ontdooid kippenvlees. Dat vlees was volgens de gedetineerden ongeschikt om te eten.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie bevestigt dat het IBT in actie moest komen om de opstand te beëindigen. ,,Deze IBT-actie is goed afgelopen en tegen de betrokken gedetineerden zijn passende maatregelen genomen”, zegt een woordvoerder. Het gebeurt niet vaak dat een IBT in actie komt. Het team treedt alleen op bij incidenten en in situaties met een verhoogd veiligheidsrisico.