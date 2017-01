Trots kijkt hij de kamer rond van zijn ouderlijk huis die gevuld is met vrienden. Vandaag wordt hij 30. In eerste instantie kende ik hem alleen als zoon van zijn vader voor wie ik wel eens een klein rolletje had gespeeld in een kunstzinnige film, later werd hij ook een heel klein beetje mijn zoon. Hij rende vaak rond met zijn kameraden in de foyer van de schouwburg als wij hadden gespeeld. Vol ergernis om hun branie maar ook gefascineerd door het leeuwenwelpen-lawaai keek ik toe.

In die tijd leefde ik als een monnik. Geen alcohol, vroeg naar bed, zeker geen drugs, beperkte sociale contacten omdat ik mijn hele leven in dienst had gesteld van mijn vak. Na herhaaldelijke pogingen van zijn kant (‘Drink je echt alleen maar cola light? Waarom?’), was ik na een geslaagde voorstelling in een jolige bui en liet me door hem meevoeren naar een of andere plek waar ik normaal gesproken van zijn lang zal ze leven niet zou komen.

Het was nacht, warm en zomer en we raakten in een diep gesprek. De wijsheid van de kleine maar vooral nog zo ontzettend jonge jongen verbaasde mij ten zeerste. Over de meest complexe en diep persoonlijke problemen en dilemma's babbelde hij mee alsof hij mijn beste vriendin was. Zonder oordeel maar met een gigantisch empathisch vermogen gaf hij raad, luisterde en sprak over zijn eigen ervaringen die misschien kinderlijker waren dan de mijne, maar daardoor niet minder relevant.

Een paar weken later liet hij mij voor het eerst een glas wodka leegdrinken in een club. Omdat ik al jaren geteisterd werd door de irrationele angst om flauw te vallen, meed ik iedere vorm van uitgaan en had een hekel aan cafés, drukke bars en vooral hete disco’s. Geza en zijn vrienden waren allemaal dj of rapper en accepteerden, in tegenstelling tot mijn bezorgde leeftijdsgenoten, mijn gebruikelijke weigeringen domweg niet.

Voor ik het wist, stond ik op een willekeurige donderdagavond in een dj booth en keek uit over een groep mensen die half zo oud was als ik maar wel twee keer zo vrolijk. Met brede grijns op hun gezicht brachten mijn nieuwe vrienden vooral de aanwezige vrouwen in vervoering, middels stampende beats. Ik was gespannen maar liet de wodka zijn werk doen en probeerde een beetje suffig mee te deinen op de keiharde muziek.

De jongens behandelden me als een kruising tussen een teer prinsesje en een oude moeder. Om de haverklap werd mijn advies gevraagd als het ging om het versieren van vrouwen en problemen op het carrièrevlak. Ook werd mijn huis hun vaste uitvalbasis waar ik de boterhammen smeerde en de kippen braadde en zij voor vertier en jolijt zorgden. Aan de andere kant zorgden ze voor me alsof ik hulpbehoefend was. ,,Wat wil je drinken? Valt iemand je lastig? Ben je duizelig? Er kan niets gebeuren. Heb je het te koud, te warm, wil je een stoel? Wil je dansen?”