Gladheid zorgt voor ongelukken op lokale wegen

Op sommige plekken in het land is het plaatselijk glad. Met uitzondering van het uiterste westen en noordwesten is er kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. Het KNMI heeft code geel afgegeven.

Op de snelwegen was niks van de gladheid te merken. In de zuidelijke provincies is het vooral glad op de lokale wegen. Volgens de VID is het sommige lokale wegen 'spekglad' en wordt er veel gestrooid. Rijkswaterstaat laat weten dat de strooiwagens sinds maandagavond al twee miljoen kilo zout hebben gestrooid.

Vooral in Zeeuws-Vlaanderen en Brabant doen zich problemen voor. ,,We hebben al zeker tien auto's in de sloot voorbij zien komen'', zegt een woordvoerder.

Vanochtend schijnt soms de zon, verspreid komen ook buien voor. Later op de dag raakt het geheel bewolkt, schrijft Weerplaza.

In de namiddag en vanavond gaat het vaker regenen. Het wordt vandaag maximaal 3 tot 7 graden. De wind waait eerst zwak of matig uit het westen tot noordwesten, 2 tot 4 Bft. Later wordt hij matig tot aan zee krachtig, 4 tot 6 Bft.



Morgen vallen er talrijke buien, soms schijnt ook de zon. Het wordt 4 tot 8 graden. Verder is het vrij onstuimig, op de Wadden waait het soms stormachtig, kracht 8.