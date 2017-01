Grijze muis op kantoor doet het beter dan topper

Lezing

De grijze middenmoot doet het echt beter dan de toppers, concludeert Balázs Szatmári. Zij blijken meestal de projecten met de hoogste kwaliteit af te sluiten. ,,Juist door hun lagere status hebben ze meer tijd om hun job te doen. Ze worden niet steeds met werk overladen of gevraagd met van alles in het bedrijf mee te denken. En ze hoeven niet elke week een lezing buiten de deur te geven.'' Bovendien pluist het management de plannen goed uit en collega's doen sneller hun mond open als ze denken dat het fout gaat. De kritische houding van de omgeving draagt bij aan het betere eindresultaat.

Onderzoeker Szatmári haalt zijn kennis uit de tops en flops in productontwikkeling van computerspellen, zoals FIFA en Call of Duty. ,,Bij dit soort bedrijven heeft de projectleider grote invloed op het resultaat'', vertelt hij. ,,Het gaat namelijk om technische innovaties en enorme investeringen met een onzekere uitkomst.'' De gameklassieker Duke Nukem 3D over een invasie van aliens inspireerde Szatmári bij zijn promotieonderzoek aan de Erasmus Universiteit. De game was in de jaren 90 een gigantische hit. Het bedrijf werd steenrijk en de projectmanager die aan de wieg van de gameklassieker stond, kreeg als haantje de voorste een hoge status. De projectleider worstelde tien jaar met de sequel. Het eindigde in een enorme strop. Het hele bedrijf ging zelfs bankroet. Haantje de voorste werd een kale kip.