Groep woonwagenbewoners Den Bosch schuldig aan witwassen en wapenbezit

Van der Steur: Tweede Kamer beoordeelt of ik kan blijven

15:25 Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie laat het aan de Tweede Kamer om te beoordelen of hij aan kan blijven. Dit zei hij vandaag op de vraag of hij denkt aan opstappen. De minister kwam gisteren opnieuw in opspraak, omdat hij informatie zou hebben achtergehouden over de zogeheten Teevendeal.