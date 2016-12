Groesbeeks echtpaar bouwt leven weer op na aanslag in Costa Rica

Carolien en Henk Peters waren dit jaar landelijk nieuws, toen ze in hun bed and breakfast in Costa Rica bruut overvallen werden. Inmiddels zijn ze weer thuis in Groesbeek, op zoek naar een nieuw leven. Dagblad De Gelderlander zocht het stel op om te kijken hoe het nu met ze is.

Ze hebben al rondgekeken bij café Breedeweg in Groesbeek. Dat is te koop. Maar ook elders in Europa oriënteren ze zich. In het Sauerland of in Oostenrijk bijvoorbeeld.

Verhuur

Quote Ik weet nog dat ik dacht: ik word of verkracht of vermoord. Zo ga je dus dood Carolien Peters Ze zoeken 'twee kleine huisjes op een mooie plek, waarvan we er dan een kunnen verhuren', zoals Carolien het zegt. Want het leven gaat door en ze zijn niet van plan 'dat te laten verpesten door die klootzakken'. 'Die klootzakken' zijn de drie mannen die in januari bleven slapen in hun bed and breakfast op hun droomeiland (Heliconia Island) aan de rivier bij Sarapiqui, een streek iets ten noorden van de hoofdstad San José in Costa Rica. De volgende avond overvielen ze Carolien en Henk.

Geweer

Carolien werd van achteren bij de keel gegrepen en naar de grond getrokken. Henk hoorde het tumult en kwam van boven met zijn geweer aanstormen. De mannen sloegen in een auto op de vlucht. Carolien: „Ik weet nog dat ik dacht: ik word of verkracht of vermoord. Zo ga je dus dood." Niet denkbeeldig, want in december vorig jaar – enkele weken eerder dus – werden Hans en Sita Snelders op hun hardhoutplantage in Sardinal in Costa Rico tijdens een roofmoord om het leven gebracht. Onlangs werden in deze zaak elf verdachten opgepakt.

Schuldig

Henk: „Ik kwam beneden en zag Carolien liggen. 'Alles goed met je?', riep ik. Ze zei 'ja'. Toen ben ik de daders achternagegaan naar buiten." Ze hebben er geen trauma aan overgehouden. Ja, Henk voelt zich een beetje schuldig 'dat ik er niet bij was'. „Want we weten niet wat ze wilden. Tot hoe ver had het kunnen gaan?"

Hond

„Maar ik heb harder gejankt, toen twee maanden later onze hond Aribo plotseling overleed", zegt Carolien. „Veel tijd om bij de overval stil te staan, hadden we ook niet. De volgende dag stonden er nieuwe gasten op de stoep." Wat haar achteraf wel stoorde, is dat andere gasten niks deden. „Vijf volwassenen hebben me horen schreeuwen. Maar ze zijn er van tussen gegaan. Om de politie te halen. Nou ja..."

Droom