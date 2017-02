Groningers in kern aardbevingsgebied voelen zich veiliger

Petrovic per direct ontslagen bij ADO Den Haag

12:04 De slechte resultaten van ADO Den Haag hebben Zeljko Petrovic de kop gekost. Volgens de clubleiding is 'in goed overleg' besloten om de samenwerking met de Montenegrijn te beëindigen. ,,Het was een moeilijke beslissing'', zegt directeur Mattijs Manders op de website van de club.