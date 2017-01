Grootste pensioenfonds kort dit jaar niet

Het ABP baseert dit op basis van eerste ramingen over de financiële positie eind vorig jaar. Het fonds blijft wel voorzichtig over de vooruitzichten voor de komende tijd. ,,Economische voorspellingen wijzen op een blijvend lage rente en lagere rendementen'', stelde voorzitter Corien Wortmann-Kool. ,,Voor onze deelnemers betekent dit dat verhoging van pensioenen de komende jaren waarschijnlijk niet aan de orde zal zijn. En verlaging is de komende jaren ook niet uit te sluiten. ABP zal zich blijven inzetten om zijn financiële positie verder te verbeteren.''

Zorgfonds PFZW en metaalfondsen PME en PMT konden vrijdag al bevestigen dat korten niet nodig was. Bij de fondsen dreigden onlangs nog ingrepen omdat hun financiële situatie zich rond een kritiek niveau bevond. Of het voor hen nodig is om in 2018 alsnog te snijden in de pensioenen en de pensioenopbouw wordt pas over ongeveer een jaar beoordeeld. De exacte dekkingsgraad zal over enkele weken bekend zijn