Hans zit vijftien uur per dag in versleten rolstoel

Hans Nijhoff (54) is niet verdrietig, zegt hij eerlijk. „Nee, ik ben ronduit boos. Waarom doen ze zo moeilijk over het onderhoud van mijn rolstoel? Ik wóón erin, vijftien uur per dag. Dan mag het toch wel deugen?” Tot september 2015 had Nijhoff geen klachten over de rolstoel, die hij vanaf 2011 in gebruik heeft. „De vorige leverancier reageerde altijd als ik om wieltjes of een zitmatje vroeg.”

Tweedehands onderdelen

Omdat Nijhoff zo veel uur per dag in een rolstoel moet zitten, is daar een anti-decubituskussen in gelegd. Tegen het doorliggen of doorzitten. Dat is speciaal op zijn lichaam aangepast: „Maar wat ik nu ontving, deugde niet. Ik kreeg kussens dat bedoeld is voor mensen die maximaal 70 kilo wegen. Nou, ik weeg 90 kilo. En ik krijg tweedehands matjes.” Volgens leverancier Kersten is hergebruik van materialen een voorwaarde van de gemeenten in Rivierenland.