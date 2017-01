Havelaar-hoer

De liefhebber richt zijn hoop op de ‘prostitutiezone’ aan de oever van het Zandpad. Dat zal te zijner tijd, bij de feestelijke opening door Rob Oudkerk, worden omgedoopt in ‘Aleid Wolfsendreef’, naar de man verantwoordelijk voor het dichtspijkeren van de pleziervaartuigen die er lagen. Maar op dat rooie­lampefees moeten we nog even wachten. Het vastgoedbedrijf dat de sekscabines zou bouwen, de onderneming met de prikkelende naam Beja, kwam niet zonder kleerscheuren uit de Bibob-procedure. Bibob heeft niets met jazz te maken; het is een financieel onderzoek dat moet uitsluiten of een bedrijf met crimineel geld in aanraking is geweest. Kennelijk was dat hier het geval. Stoute Beja. Een nieuwe procedure is volgens burgemeester Van Zanen niet voor 2018 af te ronden. En dan moet er dus nog gebouwd worden.