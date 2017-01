‘Hells Angels achter brandstichting auto oud-burgemeester Haarlem’

Actie op Twitter voor 'fuck-you-Trump-fonds' komt op stoom

18:21 De twittergemeenschap in Nederland komt minister Lilianne Ploumen te hulp in haar strijd tegen Donald Trump. Ploumen wil een noodfonds omdat Trump de geldkraan sloot voor organisaties die in arme landen helpen bij abortus. Scenarioschrijver Willem Bosch startte een inzamelingsactie en hengelde in korte tijd via sociale media al duizenden euro's binnen.