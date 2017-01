Het Witte Huis staat in...Frankrijk!

,,Kijk maar naar de grote ronde trappen, die metershoge zuilen op die halve cirkel: de gelijkenis is toch opmerkelijk?'' Ronald Kerkhoven loopt op het bordes van zijn kasteel in Midden-Frankrijk. ,,Ik zag het meteen toen we hier voor het eerst kwamen: dit is het Amerikaanse Witte Huis! Maar dan in Frankrijk!''

Het is waar. In de Dordogne, verstopt tussen de bossen bij het plaatsje La Bachellerie, staat een 200 jaar oud kasteel: het tweelingbroertje van het Witte Huis in Washington. Met name de voorgevel, met de immense zuilen, is vrijwel een exacte kopie.

Het kasteel heet voluit Château de Rastignac en werd twee eeuwen geleden gebouwd in opdracht van markies Pierre Chapt de Rastignac. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verloor het veel van zijn glans. De nazi's staken het in 1944 in brand. Een hele serie schilderijen die er hing - van onder anderen Van Gogh, Cézanne en Toulouse-Lautrec - verdween in de oorlogsjaren spoorloos.

Daarna bleef het kasteel decennialang leegstaan. Alleen regen, kou en sneeuw lieten nog sporen achter. ,,Toen wij hier kwamen, was het een ruïne. Ik vond het prachtig, maar het was wel een ruïne'', vertelt Ronald Kerkhoven (70). Hij kocht het kasteel in het jaar 2000 samen met zes andere Nederlandse gezinnen. ,,Deuren waren kapot, ramen waren stuk. Er was geen toilet, geen waterleiding, geen elektriciteit. En de muren hierbinnen waren beschimmeld en groen uitgeslagen.''

Kunstwerk

Kerkhoven, van huis uit kunsthistoricus, begon aan de renovatie. ,,En die duurt nu al 16 jaar. Achteraf bezien verklaar je jezelf natuurlijk voor gek dat je zoiets koopt. Maar ik heb het idee dat we in een kunstwerk wonen.''

Bovendien: het trekt bekijks. Elke keer als er Amerikaanse verkiezingen zijn, staan Fransen, Amerikanen en ook journalisten weer op de oprijlaan. ,,Ook nu rond de machtsoverdracht tussen Obama en Trump is dat weer zo'', vertelt Michel Massénat, voorzitter van de lokale vereniging voor behoud van erfgoed. Maar hoe zit het nou: is het kasteel een kopie van het Witte Huis, of is het Amerikaanse Witte Huis een kopie van het Franse kasteel? ,,We weten het niet'', zegt Massénat. ,,Dat maakt het juist zo geheimzinnig.''

Thomas Jefferson

Alle bouwtekeningen en documenten zijn namelijk in de loop der eeuwen verdwenen. Maar door onderzoek zijn wel wat details bekend. Château de Rastignac verrees tussen 1811 en 1817. En het Witte Huis werd 20 jaar eerder gebouwd. Maar dat is slechts het halve antwoord.De Amerikaanse politicus en latere president Thomas Jefferson reisde in de streek van Rastignac rond in 1789. Hij bezocht er, als liefhebber van architectuur, plaatselijke kastelen. Château de Rastignac was er nog niet, maar de bouwtekeningen waren er toen al wél. Mogelijk heeft Jefferson die toen gezien. Na zijn terugkeer in de Verenigde Staten werd hij president en liet hij het Witte Huis aanpassen. Toen pas verschenen daar ook de zes zuilen, zoals die van Rastignac.

