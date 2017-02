Hitfenomeen Adele verdient gemiddeld 98.000 euro per dag

Volgens financiële experts in Groot-Brittannië grenst het inkomen van Adele aan het ongelofelijke. ,,Een half miljoen per avond verdienen is absurd veel'', zo tekent de Britse tabloid The Sun op uit de mond van iemand die er kennelijk verstand van heeft. ,,En alle concerten waren ook nog eens stijf uitverkocht.'' Om die reden zou Adele voor haar komende toernee in Australië zijn uitgeweken van reguliere concertzalen naar de grootste stadions. ,,Dat betekent nog meer verkochte tickets en nog meer inkomen.''



Adele is momenteel de beste verkopende Britse artiest. Maar wat salaris betreft gaan andere supersterren haar voor. Zo verdiende Madonna in 2008-2009 4,4 miljoen euro per avond tijdens haar Sticky & Sweet toernee en Bruce Springsteen dagelijks circa 2,6 miljoen in 2012-2013 met zijn Wrecking Ball Tour. Andere grootverdieners in de internationale muziekindustrie: Roger Waters (The Wall Live in 2010-2011) 1,5 miljoen per show, U2 (360 graden Tour in 2009-2011) 1,5 miljoen en The Rolling Stones (A Bigger Bang 2005-2007) 913.000 euro.