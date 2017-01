Hoge Raad laat veroordeling 'horrormoord' prostitutiebuurt staan

Zaak tegen moordenaar Pim Fortuyn uitgesteld door treinvertraging

15:47 De rechtbank in Amsterdam heeft vandaag de zaak tegen Volkert van der Graaf, de moordenaar van politicus Pim Fortuyn, uitgesteld. De rechtbank zou zich buigen over de vraag of Van der Graaf terug moet naar de gevangenis, maar moet de zaak voorlopig staken omdat de moordenaar volgens zijn advocaat vastzit in het treinverkeer. De zaak gaat nu op een andere dag verder.