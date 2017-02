Houten wil 'boek' over windpark sluiten

Bewoners van de wijken De Polder en Het Water zijn bitter teleurgesteld over dit besluit, dat de wethouder volgens hen op eigen houtje en zonder overleg heeft genomen. ,,Staande een bewonersavond. Ik wist niet wat ik hoorde, maar het voelde als de bekende dolkstoot in de rug'', zegt Patrick van Buuren. Hij is één van de omwonenden die maandenlang met de gemeente en energiebedrijf Eneco om de tafel hebben gezeten om onder strikte geheimhouding 'oplossingsrichtingen' te bedenken voor de geluidsoverlast. Ook het herstel van vertrouwen stond hoog op de agenda van deze gesprekken. Van Buuren: ,,Van dat vertrouwen in Van Liere is nu niets meer over. We zijn weer terug bij af.''