'Huizenprijzen stijgen ook komend jaar flink'

De makelaarsorganisatie verwacht een prijsstijging van 6 tot 7 procent. In het laatste kwartaal van 2016 lag de gemiddelde huizenprijs op 248.000 euro. Dat is bijna 9 procent meer dan het jaar ervoor en slechts 2 procent lager dan het hoogtepunt, voor de crisis.

Amsterdam

In Amsterdam zijn starters al zo goed als buitengesloten, constateert de NVM. In die regio is inmiddels al het relatief goedkope aanbod weg. In de hoofdstad liggen de gemiddelde huizenprijzen bijna 23 procent hoger dan vorig jaar. Ook in en rond Utrecht zijn de prijzen sterk toegenomen.