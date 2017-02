Hulp voor mbo'ers om leraar te worden

Logo Volledig scherm Er is te weinig diversiteit onder pabostudenten © Fred Leeflang De instroom van jongens en van allochtonen op de pabo is dramatisch gedaald sinds de verplichte toelatingstoets is ingevoerd. Met die toets wordt het taal- en rekenniveau van de juffen en meesters in spe getest, want hun niveau moest omhoog, vond de Tweede Kamer.



De toets werd ingevoerd met ingang van het schooljaar 2015/2016. ,,Sindsdien zijn het in toenemende mate witte meisjes van de havo die naar de pabo komen", zegt Henk Hagoort, voorzitter van het college van bestuur van hogeschool Windesheim in Zwolle. ,,De diversere instroom kwam uit het mbo. Die zien we nu niet meer."

Aantal mbo'ers neemt af

Het aantal studenten dat nu nog van het mbo doorstroomt naar de pabo is met 60 procent afgenomen op Windesheim. Voor invoering van de toets stroomden nog 95 studenten vanuit het mbo door naar de pabo, dit studiejaar zijn het er 38. Dat is een probleem, zegt Hagoort. Het is de bedoeling dat het onderwijs voor iedereen toegankelijk is en de wens om meer mannen voor de klas te krijgen, bestaat al jaren, ook in de politiek. Daar komt bij dat er een lerarentekort is.

Samen met de Katholieke Pabo Zwolle en hogeschool Viaa in Zwolle gaat Windesheim een prepabo beginnen om mbo'ers voor te bereiden op een pabostudie. In een halfjaar worden afgestudeerde mbo'ers bijgespijkerd in rekenen en taal en getraind in studievaardigheden. Ook kunnen ze ontdekken of voor de klas staan iets voor ze is.

Opdracht

Als het aan Hagoort ligt, begint de pre-pabo volgend studiejaar al. ,,Gelet op de problematiek, hoe eerder hoe liever. Ik vind het onze maatschappelijke opdracht om mee te werken aan diversiteit in het onderwijs."