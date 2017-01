'Huwelijk van Nicole Kidman staat na 10 jaar op springen'

De DailyMail stelt, op basis van een anonieme vriendin van Nicole Kidman, dat de actrice het spuugzat is dat haar man steeds loopt te mokken over de tijd die ze in haar carrière steekt. ,,Keith zou eens moeten beseffen hoe belangrijk haar loopbaan is voor Nicole. Hij zou haar juist moeten steunen en niet afvallen waar iedereen bij is. Ik kan me voorstellen dat zijn houding erg frustrerend moet zijn voor haar'', aldus de bron. De site komt met een groot aantal foto's waarop te zien is hoe Nicole haar man Keith met een woeste blik de rug toe keert. En een chagrijnig kijkende Keith lijkt een traan weg te pinken.



De bom zou met kerstmis zijn gebarsten, zo wordt gesteld. Nicole en Keith zouden de feestdagen bij familie in Sydney doorbrengen en tijd vrijmaken voor elkaar en hun gezin. Toen een journalist het echtpaar op de rode loper vroeg wat ze met kerst hadden gedaan, zou de echtelijke ruzie zijn begonnen. ,,Hun ogen schoten vuur toen ik het onderwerp aansneed'', verklaarde de journalist na afloop.



Nicole en haar echtgenoot hebben nog niet gereageerd op de berichten over hun relatie. Het stel heeft samen twee kinderen: dochters Faith (6) en Sunday (8). Samen met Tom Cruise - ze waren van 1990 tot 2011 getrouwd - adopteerde Kidman dochter Isabella (24) en zoon Connor (21).