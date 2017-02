IJsclub uit Doorn wil donderdag al kunnen schaatsen

Bejaarde dame rijdt struisvogel dood in Duitsland

18:43 Een 92-jarige automobiliste is maandag in de buurt van Schlagsdorf in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern in botsing gekomen met een nandoe, een struisvogel uit Zuid-Amerika. De bejaarde dame raakte lichtgewond, het gevederde beest dat op de weg liep, overleefde de klap niet. Volgens de politie loopt de schade aan de auto in de duizenden euro's.