'Liever bojo van ma dan groene salade'

Interview Anicka van EmdenJudoka Anicka van Emden (30) won brons in Rio de Janeiro. Voor de volgende spelen in Tokio kan zij zich niet meer opladen, de radiologisch laborante denkt nu na over het moment dat zij een punt achter haar sportcarrière zet.

1. Wie was uw eerste liefde?

,,Dat was Martijn van de sportschool, hij judode ook. Een paar weken voor mijn 17de kregen we verkering en dat duurde twee jaar. Toen maakte hij het uit. Ik heb er een half jaar verdriet van gehad.''

2. Hoe lang kunt u zonder uw telefoon?

,,Niet heel lang. Ik moet toegeven dat ik er verslaafd aan ben. Ik neem mijn mobiel mee naar het toilet, 's nachts ligt de telefoon onder mijn hoofdkussen. En als ik opsta kijk ik er meteen op.''

3. Waar bent u bang voor?

,,Dat iemand om wie ik veel geef ziek wordt. Ik werk in een ziekenhuis en zie vaak confronterende dingen: ernstige infecties, leeftijdgenoten met een hersentumor, een jong meisje overreden door een vrachtwagen. Zij is mij bijgebleven omdat ik elke dag langs de plaats des onheils rijd. Heftig. Ik heb zoiets nog niet meegemaakt in mijn privéleven en denk dan: iedereen wordt erdoor getroffen, ik kom ook aan de beurt."

4. Waar kunnen we u altijd voor wakker maken?

,,Nergens voor. Ik kan best chagrijnig zijn als ik een nacht slecht slaap.''

5. Als u morgen wakker zou worden met een nieuwe kwaliteit, welke zou dat zijn?

,,Ik vind het mooi om te kijken naar mensen die welbespraakt zijn. Personen die zichzelf en hun doel goed kunnen presenteren, gevat overkomen. Zoals bijvoorbeeld Mark Rutte. Ik zou zo mediageniek willen zijn als hij. Ik geef binnenkort een aantal presentaties over de lessen die topsport mij heeft geleerd. Ik wil mezelf daarin ontwikkelen. ''

6. Wat is uw guilty pleasure?

,,Strawberry cheesecake-roomijs van Häagen-Dazs. Buiten het wedstrijdseizoen zit ik zo'n 4,5 kilo boven mijn wedstrijdgewicht van 63 kilo. Dat moet niet meer worden want dan wordt het zo'n klus om af te vallen. Vaak doe ik er vijf weken over en zit ik op de laatste dag nog te zweten in de sauna voor die laatste onsjes. Best pittig. Zeker omdat ik van lekker eten houd.''

7. Hoe vaak spreekt u uw beste vriendin?

,,Mijn trainingsmaatje Juul Franssen spreek ik in het seizoen elke dag. Daarbuiten wat minder. Mijn goede vriendin buiten het judo spreek ik wekelijks. Maar - tijdens mijn trainingsprogramma's - kan er wel twee, drie maanden tussen zitten voordat we elkaar zien.''

8. Wat is het laagste cijfer dat u ooit heeft gehaald?

,,Dat zal wel een 1 geweest zijn. Voor wiskunde. Soms had ik niet geleerd en dan kwam ik niet opdagen. Dacht ik: ik ga wel voor de herkansing.''

9. Welke slechte eigenschap heeft u van uw vader?

,,Ik heb al een aantal jaar geen contact met mijn vader. Ik ken hem niet zo goed dus zou niet weten welke eigenschappen ik van hem heb.''

10. Welke goede eigenschap heeft u van uw moeder?

,,Eigenwijsheid? Maar is dat goed? Assertiviteit. Ze heeft me altijd bijgebracht dat ik voor mezelf moet opkomen. Ze heeft mij en mijn broer alleen opgevoed. En ons ook meegegeven dat we ons eigen geld moeten verdienen, nooit financieel afhankelijk moeten zijn van een ander.''

11. Als u iets kon veranderen aan uw opvoeding, wat dan?

,,Hoewel mijn moeder er alleen voor stond, ben ik nooit iets tekort gekomen. Ze heeft het goed gedaan.''

12. Wat ziet u als u in de spiegel kijkt?

,,Een volwassen jonge vrouw met ambities. In topsport moet je doelen hebben, maar ook realistisch zijn. Ik ging voor goud in Rio, maar wist dat dan werkelijk alles op die dag zou moeten kloppen. Want het laatste toernooi dat ik won was in 2013. Qua werk op de afdeling radiologie wil ik mij verdiepen door op mijn vakgebied een post-hbo-opleiding te volgen. Ik ben nu voorzitter van de atletencommissie van de judobond en ik wil blijven meedenken over topsportbeleid. Ik heb mij verkiesbaar gesteld voor de NOC*NSF Atletencommissie.''

13. Welk lied ontroert u?

,,Clown van Emeli Sandé. En I will always love you van Whitney Houston. Mooi, emotioneel, puur.''

14. Waar heeft u het meeste spijt van?

,,Ik heb niets gedaan waar ik heel veel spijt van heb. En ik heb niets gelaten waarvan ik spijt heb.''

15. Wat is uw lievelingsgerecht?

,,Pizza. En Surinaamse bojo. Een soort plakkerige cake met cassave, kokos en rozijnen. Ontzettend machtig. Na het laatste toernooi van het seizoen bel ik mijn moeder en zeg: mam, kan je bojo maken? Van groene salade word ik niet wildenthousiast namelijk.''

16. Wat betekent God voor u?

,,Niet zoveel. Ik ben katholiek opgevoed en heb communie gedaan. Maar ik ben een beetje te nuchter om te geloven. Het is niet iets waar ik mij mee bezighoud.''

17. Heeft u moeite met ouder worden?

Quote Waar jongeren tussen trainingen door lol trappen, lig ik 's middags in bed Anicka van Emden ,,Ik ben net 30 geworden. Het klinkt oud, maar ik zit er niet echt mee. In de sport merk ik wel dat ik verander. Toen ik 20 was, waarschuwden oudere judoka's: train jezelf niet over de kop. Ik dacht: daar zal ik nooit last van hebben. Dus wel. Ik herstel nu langzamer, heb vaker last van pijntjes. En waar jongeren tussen trainingen door lol trappen, lig ik 's middags in bed.''

18. Waar bracht u de laatste drie zomervakanties door?

,,Dit jaar Corsica, daarvoor Canada en in 2014 was het Italië. De meest exotische plek waar ik geweest ben was een enorm luxe hotel met rooftop swimmingpool pal aan de Copacabana. Hop de weg over en hardlopen in de zon. Maar ik vond het ook bijzonder om vanuit Abu Dhabi met de taxi naar Dubai te gaan om cappuccino met 24 karaatsgoudvlokken te drinken. Mijn vriend en ik hebben al vakanties in de planning naar Amerika om Yellow Stone National Park te zien. Ook willen we naar IJsland, Japan en de Noorse fjorden.''

19. Welk moment wilt u nog een keer beleven?

,,De Olympische Spelen in Rio. Dat was zo'n geweldige ervaring. Niet alleen het medaillemoment, maar de periode. De grootse aanpak, de sfeer, de mensen. Het was genieten.''

20. Hoe verrast u uw partner? ,,Door iets te doen wat hij niet verwacht. Een cadeautje kopen of door hem ergens mee naartoe te nemen waar we gaan eten. Japans bij Aqua Asia in Rotterdam, maar Humphrey's op zijn tijd is ook prima. Lekker eten voor weinig.''

21. Wanneer bent u zelf voor het laatst verrast?

,,Pas met Sinterklaas. We vieren dat nooit en ineens stelde hij voor: zullen we voor elkaar cadeautjes kopen en gedichtjes maken? Dat vind ik leuk.''

22. Met wie zou u 24 uur willen worden opgesloten?

,,Met tennisser Roger Federer, zo'n mooie persoonlijkheid. Een groots en correct sportman die zich goed weet te presenteren. Hij toont respect voor anderen en heeft een goed verhaal. Een verademing in een wereld waar je struikelt over de grote ego's en waar velen zichzelf erg belangrijk vinden.''

23. Met wie zou u geen 24 uur willen worden opgesloten?

,,Met mensen die zeuren en klagen. Soms gaat er inderdaad iets niet zoals gepland. Aanpassen en weer door, is mijn motto. Ik ben positief ingesteld en kan er niet goed tegen wanneer mensen in tegenslag blijven hangen.''

24. Wanneer was u voor het laatst onder invloed?

,,Tijdens het Pleinvrees-festival op 3 september. Een techno-evenement waar we met vrienden naartoe waren. Ik drink normaal alleen wijn, maar daar nam ik cocktailtjes en mixjes zoals wodka/Red Bull. Het kon: ik was niet de bob.''

25. Wat doet u tijdens een slapeloze nacht?

,,Piekeren. Ik ben nogal een controlfreak. Dan draai ik hele to do-lijstjes in mijn hoofd af: ik moet nog dit en dat regelen en zus en zo. Ik kan daar te veel mee bezig zijn en blijf vervolgens malen.'''

26. Wanneer heeft u voor het laatst de slappe lach gehad?

,,Ik heb vaak lol met mensen, maar echt de slappe lach? Dat kan ik me niet meer herinneren.''

27. Wanneer heeft u voor het laatst gehuild?