Ik Vertrek-stel Gambia: Wij merken niks van de noodtoestand

Nederlanders in Gambia merken tot nu toe niks van de vandaag afgekondigde noodtoestand. ,,Alles is rustig en we maken ons ook geen zorgen", zegt Theo Steenkamer (55) over de telefoon tegen het AD. Hij runt een pannenkoekenbar in de bij toeristen populaire kustplaats Kololi.

Quote Wij bakken gewoon door Theo Steenkamer Steenkamer en zijn vriendin Jolanda Feenstra (50) waren vrijdag te zien in een aflevering van het AvroTros-programma Ik Vertrek. Het stel uit Emmeloord woont en werkt sinds september vorig jaar in Gambia. Ze zijn verbaasd dat reisorganisaties TUI en Corendon ruim 1.600 Nederlandse toeristen willen terughalen uit het West-Afrikaanse land. Dit omdat het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag het reisadvies vandaag aanscherpte en Nederlanders ontraadt om af te reizen naar Gambia. ,,Wij merken he-le-maal niks van de noodtoestand. De taxi's rijden gewoon, er zijn geen militairen in de straten en van andere verontrustende situaties is evenmin sprake. Wij bakken gewoon door."

Toeristen laten zich volgens hem ook niet afschrikken door de noodtoestand. ,,Er zitten hier nu toevallig twee Nederlanders te eten in onze pannenkoekenbar. Ze zijn op vakantie met TUI en kregen te horen dat ze morgen en overmorgen maar beter in de buurt van het hotel kunnen blijven. Anders Nederlandse vakantiegangers kregen hetzelfde bericht".

'Paniekberichten'

Quote Negentig procent van de bevolking staat achter de nieuwe president Theo Steenkamer Steenkamer begrijpt naar eigen zeggen niks van de 'paniekberichten' uit Nederland. ,,Ik weet dat de reisorganisaties vanwege de aansprakelijkheid gebonden zijn aan het reisadvies van Buitenlandse Zaken maar wij maken ons geen zorgen. Wij staan in nauw contact met mensen in hoge kringen en die zeggen dat het met een sisser zal aflopen omdat negentig procent van de bevolking achter de nieuwe president staat."

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt in haar reisadvies dat de huidige president mogelijk weigert de macht over te dragen. 'Dat kan leiden tot onrust en geweld. Het vliegveld kan plotseling worden gesloten.' Nederlanders die in Gambia verblijven wordt aangeraden zich slechts te verplaatsen indien dat noodzakelijk is. Reisorganisatie TUI zegt dat 'ernstige onregelmatigheden' worden verwacht rondom de machtsoverdracht en dat het land daarom niet geschikt is als toeristische bestemming. Om die reden worden de komende dagen geen nieuwe vakantiegangers naar Gambia worden gevlogen.

Omgeboekt

Vakantiegangers Daan (27) en Inge (27) uit Apeldoorn boekten hun vlucht naar Gambia vanmorgen al om uit voorzorg. ,,We hadden begin december geboekt en hielden de situatie in het land in de gaten. Nu het de kant lijkt op te gaan van onrust besloten we om te boeken. We zouden donderdag aankomen, de dag van de machtsoverdracht. Op het moment dat ik belde, was het volgens de Tui-medewerkster nog rustig in het land. Een paar uur later werd de noodtoestand afgekondigd en het reisadvies aangescherpt", zegt de mannelijke helft van het stel tegen het AD.