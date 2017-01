'Ik zou het liefst altijd 26 willen blijven'

InterviewProfwielrenner Tom Dumoulin (26) won vorig jaar etappes in de Tour de France en Giro d'Italia en droeg na de proloog van de Italiaanse wielerronde in Apeldoorn de roze leiderstrui.

Tom Dumoulin (11 november 1990) wordt in 2012 profwielrenner en klimt daarna razendsnel naar de wereldtop, vooral als tijdrijder en klimmer. In 2015 lijkt hij op weg naar de eindzege in de Vuelta a España, maar vlak voor het einde wordt de Limburger ziek. Een jaar later wint hij in Apeldoorn de proloog van de Giro d'Italia en twee etappes in de Tour de France.

1. Wie was uw eerste liefde?

,,Thanee, mijn huidige vriendin. We zijn nu zeven jaar samen. Ik heb haar leren kennen toen we allebei de studie Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht volgden. Na een jaar ben ik gestopt, zij is doorgegaan.''

2. Hoe lang kunt u zonder telefoon?

,,Niet lang. Gisteren zat ik in de trein en was mijn batterij leeg. Ik dacht echt: wat moet ik nu in vredesnaam doen? Ik heb maar een beetje uit het raam gekeken. Ik zag trouwens niet zoveel, want het was donker.''

3. Waar bent u bang voor?

,,De dood. Dat is mijn grootste angst. Ik ben niet gelovig opgevoed. Heel veel mensen hebben vertrouwen in een leven na de dood, dat heb ik niet. Dus in mijn optiek houdt het op. En dan leef je misschien ook wel voor niets. Of niet. Met die onzekerheid moet ik zien te leven. En dat veroorzaakt angst.''

4. Waar kunnen we u altijd voor wakker maken?

,,Je kunt me het beste gewoon laten slapen. Maar als het dan toch moet: voor een heel leuke vakantie. Kan overal zijn.''

5. Als u morgen wakker zou kunnen worden met een nieuwe kwaliteit of mogelijkheid, welke zou dat dan zijn?

,,Ik vergeet heel veel, ben een slechte planner. Ik zou minder slordig willen zijn, gestructureerd leven.''

6. Wat is uw guilty pleasure?

,,Ik heb mezelf heel goed onder controle. Als ik iets verkeerds eet of als ik na het seizoen een avond doorzak, voel ik me niet schuldig.''

7. Hoe vaak spreekt u uw beste vriend(in)?

,,Best wel vaak, al heb ik niet één beste vriend. Ik heb een paar vrienden met wie ik veel omga, ook van buiten de sport. Ik app vaak met ze, ik ben geen beller. Ook niet naar mijn vriendin trouwens.''

8. Wat is het laagste cijfer dat u ooit hebt gehaald?

,,Ik was vrij goed op school. Het laagste cijfer op mijn eindlijst was een 4 voor Latijn. Dat was een bewuste onvoldoende. Latijn heeft me nooit geboeid, ik zag ook niet goed in waarom ik dat moest doen. Al vond ik het toch wel leuk om een gymnasiumdiploma te halen. Toen ontdekte ik dat ik met een 4 voor Latijn toch nog een gymnasiumdiploma zou krijgen, dus dat cijfer was precies goed voor me en dat heb ik gehaald.''

9. Welke slechte eigenschap hebt u van uw moeder?

,,Ik kan af en toe wat dwingend zijn. Mijn moeder is vrij bemoeierig en dat kan ik ook wel zijn. Wij krijgen graag onze zin.''

10. Welke goede eigenschap hebt u van uw vader?

,,Die controle over mezelf heb ik van hem. Ik kan me wel druk maken over zaken, maar ik schiet niet in de stress. Ik verlies het overzicht nooit.''

11. Als u iets kon veranderen aan uw opvoeding, wat dan?

,,Ik had liever wat sneller volledig op eigen benen gestaan. Mijn moeder is vrij beschermend. Als ik een probleem had, kon ik altijd bij haar terecht. Terwijl het ook goed is als je af en toe op je bek gaat. Daar was mijn vader een voorstander van.''

12. Wat ziet u als u in de spiegel kijkt?

,,Een jongen die de afgelopen jaren veel heeft geleerd, grote stappen heeft gemaakt, maar ook een jongen die snel ouder wordt. En dat zie ik ook wel terug in mijn gezicht. Iedereen natuurlijk, maar als je een zwaar beroep hebt, gaat het wat sneller. Vijf jaar geleden had ik nog een babyface, nu is het wel een getekend gezicht. Toen schatten mensen mij misschien jonger in, nu ouder.''

13. Welk lied ontroert u?

,,Ik raak niet zo snel ontroerd door een lied. Niet tot tranen, muziek kan mij wel kippenvel bezorgen. Dat heb ik niet zozeer met een bepaald nummer op Spotify of zo, maar eerder bij The Voice of Holland. Omdat ik dan zie hoe het wordt gezongen, niet dat ik verder heel veel met dat programma heb.''

14. Waar heeft u het meeste spijt van?

,,Ik denk bijna altijd goed over de dingen na. Het kan achteraf een verkeerde keuze blijken, maar dan heb ik die afweging wel bewust gemaakt. We hebben een jaar geleden een ander huis gekocht. Dat zouden we laten verbouwen en voordat het nieuwe wielerseizoen begon, zouden we verhuizen. Achteraf bleek dat geen realistische planning. Dus tijdens het seizoen waren we alsnog druk met het huis, waardoor vooral mijn vriendin veel stress kreeg. Achteraf gezien, had ik dat anders moeten doen.''

15. Wat is uw lievelingsgerecht?

,,Ik eet heel graag Aziatisch, een lekkere curry of zo. En de cannelloni van mijn vriendin, zij is echt een goede kokkin.''

16. Wie is God voor u?

,,Niemand.''

17. Heeft u moeite met ouder worden?

,,Ik vind het tot nu toe heel erg leuk, ik heb er nog geen moeite mee. Ook omdat ik nogal wat grote levensgebeurtenissen nog niet heb meegemaakt: ik ben nog niet getrouwd, heb geen kinderen. Maar ik zou wel het liefste altijd 26 willen blijven. Als ik 50 ben heb ik er - denk ik nu - wel veel moeite mee.''

18. Waar bracht u de laatste drie zomervakanties door?

,,In de zomer fiets ik vooral rond in Frankrijk, maar ik kan wel wat over mijn vakanties na de wielerseizoenen vertellen: vorig jaar zijn we naar New York geweest, het jaar daarvoor Indonesië en in 2014 hebben we New York gecombineerd met Curaçao.''

19. Welk moment wilt u nóg een keer beleven?

,,Mijn etappezege in Andorra in de Tour de France van vorig jaar. Het gebeurde vrij onverwacht, ik had nooit een rit in de Tour gewonnen en het was één van de lastigste ritten van de ronde. Echt heel gaaf allemaal.''

20. Hoe verrast u uw partner?

,,Met iets heel simpels: zomaar een bloemetje.''

21. Wanneer bent uzelf voor het laatst verrast?

,,Dat weet ik niet meer.''

22. Met wie zou u 24 uur willen worden opgesloten?

,,Donald Trump. We zien hem hier vooral als grote schreeuwer, maar achter die man zit natuurlijk veel meer. Hij is een groot zakenman, achter zijn woorden schuilen allerlei diepere afwegingen. Daar ben ik echt razend benieuwd naar.''

23. Met wie zou u zeker geen 24 uur willen worden opgesloten?

,,Vage figuren als Emile Ratelband, dat hoeft van mij niet zo.''

24. Wanneer was u het laatst onder invloed? (ofwel: in hogere sferen)

,,Enkele weken geleden. Toen heb ik nog een keer goed gezopen met vrienden, in Utrecht. Dat wordt wel steeds lastiger, nu veel mensen me herkennen. Kijk, je gaat ook uit drinken om de controle wat te verliezen. Dat is prettig, dat is waarschijnlijk dé reden om alcohol te drinken. Maar als je wat bekender bent, kan dat eigenlijk niet meer. Ik ben daar in mijn achterhoofd toch mee bezig op zo'n avond en dat vind ik heel raar en jammer. Stel dat ik nu zou stoppen met wielrennen, dan is dat over tien jaar misschien weg. Maar ik vrees eigenlijk van niet, ik denk dat dit mijn hele leven zo blijft.''

25. Wat doet u tijdens een slapeloze nacht?

,,Heel veel piekeren en mezelf irriteren dat ik niet kan slapen. En dat is natuurlijk precies het verkeerde om toch in slaap te komen.''

26. Wanneer hebt u voor het laatst gehuild?

,,Ik denk bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Eerst was het veel huilen toen ik uitviel in de Tour de France. Het trainen liep voor de reis naar Brazilië eigenlijk best wel goed, maar vanaf het moment dat ik in Rio aankwam, ging het elke dag minder. In de wegwedstrijd moest ik na een uur afstappen en heb ik in de ploegleidersauto vreselijk gehuild. Toen hebben we ook besloten dat ik de tijdrit niet meer zou rijden. Niemand in die auto kan me op zo'n moment troosten. Eigenlijk kan alleen mijn vriendin dat dan. En mijn ouders.''