Overwitten van de openbare ruimte

Weer auto volkszanger Frank van Etten in brand gestoken

16:14 Volkszanger Frank van Etten (35), bekend van onder meer de hit 'Ik sta in lichterlaaie', is opnieuw slachtoffer geworden van brandstichting. Eén van zijn twee total loss verklaarde Mercedessen is vanmorgen vroeg bij een autobedrijf in Apeldoorn in brand gestoken. De wagens gingen vorige week in vlammen op toen de levensliedvertolker ergens aan het optreden was.