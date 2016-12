In Kaapverdië gestrande reizigers vliegen naar huis

In de dagen dat het natuurverschijnsel zich voordeed was de luchthaven potdicht. Het zicht was zo slecht dat niet veilig geland of opgestegen kon worden. ,,Vandaag konden we wel een leeg vliegtuig sturen om de reizigers op te halen”, aldus TUI-woordvoerder Petra Kok.



De toeristen waren verplicht om langer vakantie te houden. ,,Puur overmacht", zegt de zegsvrouw. ,,Ondanks dat de zon ook scheen, was het zand aanwezig in de hogere luchtlagen." Ook nieuwe reizigers konden niet naar hun plaats van bestemming.



De eerstvolgende reguliere vlucht naar het eiland vertrekt dan ook pas 1 januari. TUI houdt daarbij de weersverwachtingen in de gaten, omdat de lucht nog niet volledig is opgeklaard.