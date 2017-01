Iraanse oud-president Rafsanjani overleden

De voormalige Iraanse president Akbar Hashemi Rafsanjani (82) is vandaag in een ziekenhuis in Teheran overleden. Rafsanjani was een overlever in de politieke arena en multimiljonair die bij de elite bleef horen ondanks zijn gematigde ideeën en zijn roep om politieke vernieuwing.



Rafsanjani was eerder op de dag opgenomen in een ziekenhuis in het noorden van Teheran, zo meldden Iraanse staatsmedia. Hij was een vertrouweling van de stichter van de islamitische republiek, ayatollah Ruhollah Khomeini. Hij was negen jaar parlementsvoorzitter en van 1989 tot 1997 president. In die periode vonden er veel belangrijke veranderingen plaats in Iran en moest het land herbouwd worden na de lange oorlog met Irak.