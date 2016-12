Israël betaalt niet meer mee aan VN

Partij Denk verbaasd over vertrek Sylvana

16:23 De partij Denk is verbaasd over het vertrek van kandidaat-Kamerlid Sylvana Simons, één van de gezichten van de groep. ,,Wij hebben dit via de media gehoord'', laten de Tweede Kamerleden Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk en kandidaat-Kamerlid Farid Azarkan weten.