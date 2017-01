Israëlische sergeant schuldig aan doodslag Palestijn

De tosti is de voetbalkantine ontgroeid

12:04 Het is de tijd van de tosti. In heel Nederland verrijzen lunchrooms die alleen maar tosti's verkopen. De afgelopen twee jaar zijn er zo'n 20 nieuwe tostitenten bijgekomen. Is het de weemoed naar de voetbalkantine? Of zijn we klaar met de hamburger? ,,Het is gissen", zegt Koninklijke Horeca Nederland. ,,Maar populair is de tosti wel."