Jager zaagt ingevroren vos uit ijs

Politie ontdekt drugshandel door taps in clubhuis No Surrender

11:29 De politie heeft vanochtend in alle vroegte een inval gedaan in het clubhuis van motorclub No Surrender in Emmen. Uit taps van de politie zou blijken dat in het gebouw structureel misdrijven worden gepleegd, waaronder drugshandel en geweldsdelicten. Er is een noodbevel van kracht. Ook zijn er hekken rond het complex geplaatst en is een bestuurslid aangehouden. In een reactie noemt No Surrender de actie 'te triest voor woorden'. De motorclub zegt wel weer ergens anders op te zullen duiken.