'Toppersfan' Jan Smit wordt de vierde Topper

Dit jaar wordt Jan 'gedoopt' tijdens de jaarlijkse concerten in de Amsterdam ArenA. Op vrijdag 26 en zaterdag 27 mei staan De Toppers weer in de Amsterdam ArenA, het thema dit jaar is Wild West, Thuis Best. De dresscode is country rood met glitters.

Geruchtencircuit

De afgelopen dagen werd volop gespeculeerd over wie de vierde Topper zou worden of moeten zijn. In het geruchtencircuit doken namen op als Guus Meeuwis, Danny de Munk, Waylon, Jan Smit, Frans Bauer, André Hazes junior en zelfs Glennis Grace die de afgelopen jaren regelmatig te gast was bij de Toppersconcerten. Een enkeling sprak het vermoeden uit dat Gordon mogelijk weer zou terugkeren. Ook werd de Amsterdamse levensliedzanger Dries Roelvink door iemand getipt als potentiële nummer vier.



Het extra lid betekent de zoveelste verandering in de geschiedenis van een financieel lucratief succesconcept dat ooit werd bedacht door artiestenmanager Benno de Leeuw en René Froger. Het eerste optreden van de Toppers was in 2005 en vanaf dat jaar bestond het gezelschap uit Gerard Joling, René Froger en Gordon. Gerard Joling verliet de groep in 2008 en werd vervangen door Jeroen van der Boom. Vervolgens stapte Gordon eind 2009 op, waarna hij en Joling korte tijd later toch weer besloten mee te doen.



Daarna bestonden de Toppers in 2010 en 2011 uit vier leden, maar in dat laatste jaar maakte Gordon bekend definitief de formatie de rug toe te keren. Sindsdien treden Joling, Van der Boom en Froger als trio op met jaarlijks een groot aantal gastartiesten. Het thema is deze editie Wild West.