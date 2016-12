Japanners laten zich in textielzak verpakken voor soepeler lichaam

De techniek is afgeleid van het zogenoemde bakeren van baby's waarbij zuigelingen in doeken worden gewikkeld om beter te kunnen ontspannen en slapen. Volgens Orie Matsuo, eigenaar van een van de vele Otonamaki-praktijken in Japan , ontstond de 'adultwrapping', omdat veel mensen zich zorgen maakten over de effecten van bakeren. ,,Men dacht onterecht dat baby's zich onbehaaglijk en claustrofobisch voelen in de wikkeldoeken. Op aan te tonen dat verpakt worden juist lekker voelt, zijn we de bezorgde vaders en moeders ook zelf in textiel gaan rollen. En dat pakte positief uit. Ze vonden het relaxed en kwamen ook nog van allerlei klachten af.''



Volgens Matsuo voelt Otonamaki 'helemaal niet krap of strak'. ,,Je valt bijna in slaap en het liggen in de gebogen houding is goed voor je nek, heupen, benen, rug en schouders.'' Hoewel er best veel Japanners zijn die zich met de Otonamaki-therapie heel even een ontspannen 'zakjapanner' willen voelen, is de techniek zeker niet onomstreden. In het Westen wordt de techniek juist afgeraden, omdat te lang in dezelfde houding opgerold liggen kan leiden tot spierpijn op de korte of langere termijn en zelfs wervelkolomproblemen bij mensen die te vaak aan Otonamaki doen.