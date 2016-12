Japanse premier herdenkt Pearl Harbor

Orkaan raast richting hoofdstad Filipijnen

6:42 Orkaan Nock-ten, plaatselijk Nina genoemd, raast over de Filipijnen. De storm bereikte land in de plaats Bato, in de provincie Catanduanes. Zaterdag werden honderdduizenden Filipijnen uit de oostelijke provincies al geëvacueerd. Tienduizenden mensen brachten de kerstdagen door in opvangcentra. De orkaan bereikt later vandaag de hoofdstad Manilla.