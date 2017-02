'Je moet je taken doen, want vrouwen zeuren sneller'

VideoVandaag in Bakkie Today, een nieuw initiatief van AD en Albert Heijn. In Bakkie Today legt de AD-redactie bezoekers in een Albert Heijn een stelling van de dag voor. Die gaan vervolgens met elkaar in gesprek. Vandaag: moeten mannen meer in het huishouden doen om het huwelijk goed te houden? Bezoekers van de vestiging in Duindorp (Den Haag) gaan de converstatie aan.