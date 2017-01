Jeruzalem wil wraak na aanslag met truck

Al het bloed is van de straat geschrobd en het verkeer rijdt weer, maar hoe het nu verder moet in Jeruzalem weet niemand. De aanslag door Fadi al-Qanbar, de Palestijn die gisteren met zijn vrachtwagen inreed op een groep Israëlische officieren in opleiding, haalt diepe wonden open in een stad die maar al te bekend is met geweld.

Juist de afgelopen maanden was het betrekkelijk rustig in Jeruzalem. De herinnering aan de golf van soortgelijke aanslagen met auto's en steekpartijen in 2015 waarbij tientallen doden en gewonden vielen, begon langzaam te vervagen. Voor bus- en tramhaltes zijn grote betonblokken en zwaarbewapende agenten geplaatst. Op de meest betwiste plekken in de van religieuze heiligdommen vergeven stad worden bezoekers extra gecontroleerd.

De strategie leek te werken. Terwijl Nice en Berlijn werden opgeschrikt door bloedige aanslagen met vrachtauto's uit naam van Islamitische Staat, trok in Jeruzalem het toerisme aan.

Religieus

Hoe kwetsbaar de rust werkelijk was, bleek gisteren toen Al-Qanbar in enkele seconden vier soldaten wist te doden en er 15 verwondde, voordat hij zelf werd doodgeschoten door toegesnelde soldaten.

De Israëlische premier Netanyahu verklaarde dat de aanslag sterk deed denken aan de acties van Islamitische Staat. Zijn regering gaf direct aan mensen met sympathieën voor IS preventief gevangen te zullen zetten.

Maar volgens zijn familie was Al-Qanbar, een vader van vier kinderen uit de wijk Jabel Mukaber in Oost-Jeruzalem, wel religieus, maar niet verbonden aan een politieke organisatie. Hoewel de Hamas-beweging in de Gazastrook het geweld op internet uitgebreid vierde, is de aanslag nog niet opgeëist.

Vredesbesprekingen

Kort na de aanslag gingen tientallen woedende Israëliërs met vlaggen de straat op. ,,Alle Arabieren eruit. Blaas zijn huis maar op," schreeuwden zij in optocht even buiten de Oude Stad van Jeruzalem. De Israëlische politie sloot de wijk in het achtergestelde, overwegend Arabische gedeelte van de stad waar Al-Qanbar woonde en waar veel Palestijnse aanslagplegers vandaan komen, direct na de aanslag af.