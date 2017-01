John de Mol vergroot belang in TMG

Video Dertien agenten ingezet voor jongen die broodje eet

9:52 Onenigheid in een bus in Tilburg over het eten van een broodje resulteerde gisteren in een arrestatie van een jongen waarbij dertien agenten nodig waren. De arrestant wilde niet meewerken aan zijn aanhouding en zou ook enkele agenten hebben uitgescholden. Meerdere filmpjes van de arrestatie bij de bushalte aan de Conservatoriumlaan verschenen op internet.