Jonge Duitser raakt ernstig gewond na grap met kettingzaag

Hij was op eerste kerstdag tijdens een feestje in slaap gevallen, waarop twee vrienden van 16 en 22 jaar en twee vriendinnetjes van 15 en 16 besloten hem wakker te laten schrikken, om een video daarvan op internet te zetten.



De 22-jarige bewoner haalde een kettingzaag uit de schuur en zette die naast de slapende vriend in werking. Die schrok zich zoals verwacht te pletter, maar sloeg in een reflex ook naar de kettingzaag. Met een zwaar gehavende linkerhand moest hij naar het ziekenhuis.



De vrienden en vriendinnen waren volgens de politie duidelijk geschrokken. Het filmpje werd voor onderzoek in beslag genomen.