Jongen (14) uit Schijndel met hoge dosis harddrugs in lijf kreeg 'poedersuiker'

,,Hij heeft er een keer of drie flink aan gelikt. Maar later waren we bang dat hij doodging", zegt Ferenc van Engeland (15) uit Schijndel, die bevriend is met de 14-jarige Schijndelaar. Waarschijnlijk was de 'poedersuiker' een bestanddeel van de harddrug xtc. Dit was fijngemaakt.



De politie kreeg rond half negen de melding dat in een woning aan de Ravelstraat een jongen onwel was geworden. ,,Het ging echt slecht met hem, hij viel al een paar keer weg en zat de hele tijd op zijn wangen te bijten", aldus de vader van Ferenc, Sander. Een ambulance heeft de jongen vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.