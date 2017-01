Journalisten hacken social media-accounts Nederlandse politici

Op basis daarvan concluderen ze dat het eenvoudig is om accounts van Nederlandse politici binnen te dringen.

De inloggegevens vonden ze na wat zoekwerk op internet. Die staan online na enkele grote datalekken bij onder meer LinkedIn, Dropbox en Adobe. Omtzigt ontkent overigens dat het de journalisten is gelukt bij hem in te breken.

Dat terwijl Van der Staaij en Omtzigt 'belangrijke doelwitten' zijn, aldus de journalisten. De SGP-leider is lid van de Commissie Stiekem, waarin staatsgeheimen worden besproken en de CDA'er speelt een rol in de zaak rond MH17 en in de Raad van Europa.