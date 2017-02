Judoka De Wit wint goud op Grand Slam Parijs

VIDEO Wilders: Nederlanders voelen zich niet meer vrij in eigen land

13:09 Geert Wilders heeft in een gesprek met de omroep Wakker Nederland opnieuw gezegd dat Nederlanders zich niet meer vrij voelen in eigen land. Hij doelt daarmee op de in zijn ogen grote invloed van de islam. Hij stelt dat hij veel verontrustende berichten krijgt van mensen in Nederland die zich grote zorgen maken over de toekomst.