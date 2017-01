Juriste VN-strafhof verwijdert racismeklacht van Facebook

Op haar pagina schreef de 30-jarige stagiaire van het VN-hof dat ze hardhandig was aangepakt door twee agenten. Op camerabeelden die het AD zag, is echter te zien dat de juriste juist zelf wegliep toen politiemensen haar aanspraken op een verkeersovertreding.



Er was absoluut geen sprake van een gewelddadig optreden, liet de politie weten. Het korps in Den Haag diende een klacht in tegen de Amerikaanse, omdat haar beschuldigingen volstrekt ongegrond zouden zijn.



Wat er met die klacht gebeurt, weet de politie niet. Het ICJ wil ook na herhaaldelijke verzoeken niet zeggen wat is er voorgevallen en hoe deze zaak wordt afgehandeld.