Kalasjnikov wil Apple achterna

Logo Volledig scherm De kalasjnikov (AK-47) © dreamstime Het is een privatisering op zijn Russisch: het staatsconglomeraat Rostec (van vliegtuigen tot farmaceutica) verkoopt dit jaar zijn meerderheidsbelang in Kalasjnikov. Rostec wil van een meerderheidsbelang van 51 procent van de aandelen terug naar 25 procent. De huidige baas van Kalasjnikov, Aleksej Krivoroetsjko, een vriend van Vladimir Poetin, wordt straks helemaal de baas, samen met zijn zakenpartners. De belangrijkste daarvan is Andrej Bokarev, de baas van Transmashholding, het bedrijf dat de spoorwegfabrieken van de voormalige Sovjet-Unie overnam.



De nieuwe bestuurders willen miljoenen investeren in het moderniseren van de wapens én in het uitbouwen van de merknaam Kalasjnikov. Onder andere als kledingmerk voor 'militaire mode'. Volgens een Russische modekenner wordt kleding in schutkleuren de trend. ,,Als het goed gemaakt wordt, dan is het uitstekend voor business'', aldus fashionista Vjatsjeslav Zaïtsev in de krant Izvestia.

Bijna failliet

Wonderlijke tijden. Kalasjnikov wil de wereld veroveren ten tijde van Amerikaanse en Europese sancties en terwijl het lijkt alsof het Kremlin het juist moet hebben van de inkomsten uit wapenhandel. Misschien speelt dat laatste een rol, want de fabrikant van het beroemdste wapen ter wereld was een paar jaar geleden bijna failliet. Nieuwe investeringen zijn nodig en Krivoroetsjko belooft een eerste injectie van omgerekend 50 miljoen euro.



Het merk Kalasjnikov komt voort uit de beroemde Imatsjfabrieken die al in 1807 lichte wapens maakten voor de tsaar. Tijdens de Tweede Wereldoorlog rolden er elf miljoen wapens van de band en direct na de oorlog ontwierp Michail Kalasjnikov hét wapen dat de wereld zou veroveren.



Kickbokser Badr Hari met een gouden kalasjnikov. © BrunoPress

Doet het altijd

Volgens schattingen zijn er momenteel rond de 75 miljoen werkende kalasjnikovs in omloop. In honderd landen zit de AK-47, zoals hij ook bekendstaat, in de standaarduitrusting. Grootste kwaliteit: een kalasjnikov doet het altijd. De Lelijke Eend onder de aanvalswapens kan tegen modder en regen en is bij wijze van spreken te repareren met een elastiekje.



De uit duizend wapens herkenbare kalasjnikov heeft niet te klagen gehad over publiciteit. Che Guevara, Osama Bin Laden, Vladimir Poetin en tal van rebellenleiders zijn gefotografeerd met het wapen. In Hollywood herkende je aan de drager van het Russische geweer vaak de slechterik, maar ook een reeks van Hollywoodhelden (Steven Seagal, een vriend van Poetin, voorop) tot en met Lord of the Rings-tovenaar Gandalf (een populaire montage op internet) poseert trots met de kalasjnikov.



De Russische ambitie is om het merk Kalasjnikov 'net zo waardevol te maken als Apple'. 'Betrouwbaarheid' en 'technologie' zijn de nieuwe kwaliteitskenmerken. De curieuze slogan van het Russische wapenbedrijf is te vertalen als 'ter bescherming van de vrede'. Daarbij produceert Kalasjnikov onder de naam Izmash inderdaad ook sportgeweren voor vreedzamere activiteiten als de biatlon.



De Russische president Poetin met het wapen. © AFP