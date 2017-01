Kim Holland trekt gewraakt Walibi-pornofilmpje terug

Gisteren werd bekend dat het filmpje op de site Meiden van Holland was gezet. De hete beelden werden door de media opgepikt, waarna volgens Kim Holland de site er vrijwel de hele dag uit lag. Ook pretpark Walibi in Biddinghuizen kreeg lucht van de gefilmde fratsen van 'Gekke Petertje' die voor Meiden van Holland een Jack Ass-achtige serie maakt waarin hij seks heeft op weinig voor de hand liggende plekjes. Het bedrijf vond de beelden ongepast en overwoog juridische stappen tegen het productiebedrijf van Holland.



Kim Holland is zich volgens eigen zeggen rot geschrokken. Ze heeft het team achter Meiden van Holland bij elkaar geroepen. In die vergadering werd gisteren besloten de Walibi-porno te verwijderen. ,,Deze content was te heftig. Het was prikkelende waaghalzerij die een stap te ver ging, omdat er mogelijk ook kinderen in het pretpark waren het filmpje werd gemaakt'', aldus Holland. Zelf was ze er niet bij toen 'Gekke Petertje' zich in en om de attracties op allerlei manieren liet bevredigen door een paar hitsige dames: in alle gevallen volwassen meiden die vaker werken voor de site. ,,Ik heb het filmpje zelf nog niet gezien, maar wel de geluiden gehoord. Het gehijg van de hoofdpersoon en de vrouwen was voor die locatie veel en veel te hard.''



Volgens Kim Holland is het filmpje 'ergens rond oktober' gemaakt. ,,Maar ik vermoed eingelijk dat het in de zomerperiode was, omdat het in oktober al te koud was voor fijne seks in de buitenruimte. Hoe dan ook was het op een rustig moment. Ik heb me laten vertellen dat er in het filmpje geen andere gasten van het park te zien zijn. Wie wel in beeld kwam is uit privacyoogpunt wazig gemaakt.''