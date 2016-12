'Kind-therapeut' geeft volwassenen emotioneel advies voor 2 dollar

Ciro zit iedere zondag achter zijn tafeltje in de New Yorkse metro. Twee uur lang luistert hij naar de problemen van volwassenen, die hem 2 dollar per sessie van vijf minuten betalen. Hij bespreekt werk, relaties en andere problemen die bij het volwassen leven horen.

Verdrietig

,,Ik help mensen omdat iedereen zich soms verdrietig of boos voelt, om wat voor reden dan ook. Misschien zitten ze in een slechte relatie of kunnen ze niet goed overweg met hun familie. Anderen zijn gewoon volwassen aan het worden en voelen zich nostalgisch”, zegt Ciro tegen Huffington Post.



Hij kwam op het idee nadat hij zelf problemen kreeg met pesterijen op school. ,,Mensen vinden je alleen aardig als je dezelfde dingen leuk vindt als zij. Maar ik ga me niet anders voordoen dan hoe ik ben”, zegt hij tegen Upworthy. Hij bedacht zich dat er meer mensen waren die zich ook zo voelden en dat deze waarschijnlijk wel wat advies konden gebruiken.

Zenuwachtig

De eerste keer dat hij achter zijn tafeltje plaats nam, was hij zenuwachtig. ,,Ik wist niet of mensen me uit zouden lachen, maar iedereen zag dat ik het serieus nam”. Ook zijn cliënten namen het serieus. Al snel kwamen mensen naar hem toe met echte problemen. Wat het meest besproken wordt? De liefde.

,,Mensen zijn of niet blij met hun partner, of bang dat ze nooit een partner zullen vinden.” Ciro’s advies: ,,Wanneer we ter wereld komen, worden we geboren met de liefde van onze ouders.”

Klasgenoten