Kist de volgende met negendarter in 'magisch' Wigan

Kist nam met zijn ninedarter toch nog eervol afscheid van het toernooi. De darter uit Mariënberg kwam er in de vijfde ronde totaal niet aan te pas tegen Adrien Lewis. Jackpot won met liefst 6-1.



Eerder in het toernooi baarde Michael van Gerwen opzien door twee negendarters in één partij te gooien. Dat deed alleen Phil Taylor hem voor. Ook Darren Webster en Ronnie Huybrechts gooiden een negendarter in Wigan.



Even later was Peter Wright in zijn halvefinalepartij tegen Lewis opnieuw dicht bij een perfecte leg. De excentrieke Schot miste de dubbel 18 op een haar met zijn negende pijl.