Klaassen heeft 'rotgevoel': Zag meteen dat die bal over de lijn was

Klaassen en Ajax werden benadeeld door de Spaanse arbitrage, die niet zag dat een inzet van de aanvoerder de doellijn volledig passeerde. ,,Ik had gelijk door dat die bal over de lijn was. Ik snap het niet hoor. Zolang er geen cameratechnieken worden toegepast, blijven scheidsrechters zulke fouten maken. De UEFA verandert niks, dan heeft het geen zin om je boos te maken.’’



Ajax kreeg kansen, maar maakte hiervan onvoldoende gebruik, vond Klaassen. ,,Dat valt ons wel te verwijten. We schieten de ballen er niet in. We hebben het redelijk gedaan, maar het resultaat had beter gekund. En als we het straks niet redden om in de volgende ronde te komen, nou, dan zullen we ons nog wel achter de oren krabben.’’