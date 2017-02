KLM 'verheugd' met tijdelijk stopzetten inreisverbod

Hulpdiensten zoeken in Colombia naar vermiste Nederlander (62)

10:49 Reddingswerkers zoeken in de bergen van Colombia naar een 62-jarige Nederlander. De man belde donderdagavond zelf de hulpdiensten met de mededeling dat hij verdwaald was en een wond aan zijn been had. Hulpdiensten zoeken 100 kilometer ten noorden van de Colombiaanse hoofdstad Bogota in een bosrijk gebied.