Klungelige babypanda en zijn speelgoedpaard

Video Kim Holland: Pornoproducent had felle reacties op kerkseksvideo niet verwacht

15:13 De Haagse producent Peter Visser, die achter het seksfilmpje zit dat werd opgenomen in een biechthokje in Tilburg, is geschrokken van het aantal reacties dat de seksbeelden losmaakt. Volgens Kim Holland, die eindverantwoordelijk is voor de Jack Ass-achtige pornovideo, heeft Visser ondanks deze misser veel talent.